Угорщина розраховує на російський газ по південному маршруту, незважаючи на припинення поставок до Болгарії

Сіярто заявив, що за інформацією "Газпрому" транспортування через Болгарію в Сербію або Угорщину є незалежною. "Газпром" має контракти з різними болгарськими компаніями на поставку газу в Болгарію і на транзит.

"Хочу всіх заспокоїти, що відмова від поставок газу в Болгарію не означає припинення транзиту через Болгарію. Звичайно, завтра ми також проконсультуємося з нашими болгарськими партнерами, але поки всі учасники підтвердили цю інформацію", - сказав Сійярто.

Міністр нагадав, що Газпром вимагає інший спосіб оплати: компанія Газпром експорт виставляє ціну на газ в рублях.

"Однак знайдено рішення, що дозволяє перевести ціну на газ в євро на наш рахунок в євро в Газпромбанку, який буде конвертований в рублі Газпромбанком і який буде переданий в Газпром експорт", сказав він.

Тим самим він практично підтвердив свою заяву від 11 Квітня про те, що угорська держкомпанія буде таким чином оплачувати імпорт російського газу, проігнорувавши, таким чином, останнє попередження і рекомендацію Брюсселя.

Нарешті Сійярто розкрив секретний досі уривок з російського газового контракту, згідно з яким наступне платіжне зобов'язання має бути виконано 22 травня.

"Це також означає, що у нас є ще місяць, щоб врегулювати всі неясності, пов'язані з оплатою поставок газу, або з Єврокомісією, або з російськими компаніями", - сказав він.

Раніше Болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz отримала повідомлення від російського "Газпрому" про припинення поставок газу з 27 квітня.