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Венгрия работает над уменьшением зависимости от российского газа, - президент

Фото: Каталин Новак, президент Венгрии (twitter.com/KatalinNovakMP)
Автор: Иван Носальский

Венгрия пытается достигнуть энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак в ходе брифинга с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которое приводит Hirado.

Новак подчеркнула, что сейчас ее страна находится в тяжелом состоянии и в будущем планирует добиться независимости в вопросе энергетики.

"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - заявила президент.

Стоит заметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.

Так ранее стало известно, что РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

При этом пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткирали заявляла, что эмбарго на российский газ означало бы "выстрел в легкие" для Европы.

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