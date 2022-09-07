Венгрия работает над уменьшением зависимости от российского газа, - президент

Венгрия пытается достигнуть энергетического суверенитета и готова поддержать любые инициативы по сокращению зависимости от российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак в ходе брифинга с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, которое приводит Hirado.
Новак подчеркнула, что сейчас ее страна находится в тяжелом состоянии и в будущем планирует добиться независимости в вопросе энергетики.
"Мы работаем над этим, мы рады видеть и поддерживать любую инициативу, увеличивающую возможность диверсификации энергетики и независимости от российских энергоносителей. В этом отношении мы рассчитываем и на Румынию", - заявила президент.
Стоит заметить, что слова Новак контрастируют с энергетической политикой Венгрии, которая продолжает увеличивать объемы импорта российского газа.
Так ранее стало известно, что РФ с сентября будет поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
При этом пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткирали заявляла, что эмбарго на российский газ означало бы "выстрел в легкие" для Европы.
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