У Орбана эмбарго на российский газ назвали "выстрелом в легкие" для ЕС

В Венгрии считают, что эмбарго на российский газ означало бы "выстрел в легкие" для Европы. Страны Европы не смогут должным образом заменить импорт российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Александры Сенткирайи в понедельник, 20 июня, передает Daily News Hungary .

"Если первоначальное предложение о введении нефтяного эмбарго было бы равносильно тому, что Европа выстрелила себе в ногу, то газовое эмбарго было бы практически равносильно выстрелу в легкие", - сказала она.

Она не исключила "ожесточенной битвы" с Брюсселем, когда дело дойдет до вопроса о санкциях.

По ее словам, как государство-член Европейского Союза Венгрия заинтересована в согласовании совместной европейской позиции, но это не может отменять цель правительства представлять венгерский народ. Сенткирайи уточнила, что если предложенные ЕС санкции не принесут пользы венграм, правительство даст понять об этом.