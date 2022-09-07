RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина працює над зменшенням залежності від російського газу, - президент

Фото: Каталін Новак, президент Угорщини (twitter.com/KatalinNovakMP)
Автор: Іван Носальський

Угорщина намагається досягти енергетичного суверенітету і готова підтримати будь-які ініціативи щодо скорочення залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Угорщини Каталін Новак в ході брифінгу з румунським колегою Клаусом Йоханнісом, яке наводить Hirado.

Новак підкреслила, що зараз її країна перебуває у важкому стані і в майбутньому планує домогтися незалежності в питанні енергетики.

"Ми працюємо над цим, ми раді бачити і підтримувати будь-яку ініціативу, що збільшує можливість диверсифікації енергетики і незалежності від російських енергоносіїв. У цьому відношенні ми розраховуємо і на Румунію", - заявила президент.

Варто зауважити, що слова Новак контрастують з енергетичною політикою Угорщини, яка продовжує збільшувати обсяги імпорту російського газу.

Так раніше стало відомо, що РФ з вересня постачатиме в Угорщину на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

При цьому прес-секретар угорського уряду Олександра Сенткіралі заявляла, що ембарго на російський газ означало б "постріл в легені" для Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщина