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Венгрия внесла новые предложения по украинскому закону об образовании

Новости » Политика     07.02.2020 - 12:02
Венгрия внесла новые предложения по украинскому закону об образовании
Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)

Будапешт против увеличения количества уроков на украинском для венгров Закарпатья

Венгрия сделала украинской стороне два предложения по закону об образовании. Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министра образованию Украины Анну Новосад попросили рассмотреть эти предложения, а также принять представителей союза педагогов Закарпатья.

"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения - это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения", - заявил Сийярто.

Напомним, ранее Венгрия назвала условие разблокировки интеграции Украины в НАТО. В частности, Будапешт полагает, что Украина должна изменить закон об образовании согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

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