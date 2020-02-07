Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО

Фото: встреча глав МИД Украины и Венгрии (mfa.gov.ua)

Стороны обсудили весь спектр вопросов по украинско-венгерским отношениям

Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что 7 февраля 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопрос национального меньшинства", - говорится в сообщении.

Также Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года Закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

Напомним, Сиярто прибыл Украину. Сиярто встретится с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. 7 февраля в 11:00 главы МИД Украины и Венгрии проведут совместный брифинг.

Ранее Кулеба пригласил Сиятро посетить Украину для участия в заседании межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Украинский министр уточнил, что комиссия не заседала уже 7 лет.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2019 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будут решены проблемы закарпатских венгров.