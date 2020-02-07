Сийярто предложил Украине приравнять венгерский к языку коренного народа

Фото: Петер Сийярто (UN Geneva)

Министр Анна Новосад заявила, что венгерский язык под этот принцип не подпадает

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил приравнять венгерский к языку коренного народа на Закарпатье. Об этом он заявил на встрече с министром образования Украины Анной Новосад, передает пресс-служба МОН.

Сообщается, что Сийярто предложил рассмотреть возможности, которые могли бы улучшить условия для изучения родного языка для венгерской общины Закарпатье. В частности, приравнять венгерский язык к языку коренного народа, а также увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет большего количества уроков украинского языка.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по мнению Новосад, это политический вопрос, который сейчас "не стоит поднимать".

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Отметим, до этого Новосад пообещала подготовку учителей украинского языка для венгерских школ.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном уже этой весной, если заседание межправительственной комиссии в Будапеште пройдет успешно.