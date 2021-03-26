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Венгрия пожаловалась на тонны мусора в реке Тиса: приплывает из Украины и Румынии

Новина українською → Венгрия, Пятница 26 марта 2021 07:26
Венгрия пожаловалась на тонны мусора в реке Тиса: приплывает из Украины и Румынии Фото: мусор в реке Тиса (Courtesy Photo)
Автор: РБК-Украина

В Венгрии жалуются на тонны мусора в реке Тиса. Там утверждают, что отходы попадают в страну из Украины и Румынии.

Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, сообщает Радио Свобода.

По словам посла, ситуация с загрязнением реки Тиса заметно ухудшилась в последнее время. Только за первые два месяца этого года в реку Тиса попало 1500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Раньше такое количество мусора фиксировали в реке в течение целого года.

Мусор украинского происхождения попадает в Тису двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии.

Кроме того, из-за высокого уровня воды в Тисе, венгерские водные органы смогли выловить только 70% отходов.

Посол также отметил, что 5 февраля у города Рахов, на венгерской стороне границы у населенного пункта Тисабеч, было зафиксировано 30-40 единиц плавающих неорганических отходов, а по реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер - 60-80 единиц.

"Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии была вынуждена объявить третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер", - говорится в сообщении.

Посол также напомнил, что в конце января общественная организация "Кубок ПЭТ" обратилась к председателю Закарпатской ОГА Алексея Петрова с просьбой помочь в ликвидации барьера отходов, но ответа так и не получила.

Напомним, тонны украинского мусора попали в реку Тиса в Венгрии. Волонтеры собирали мусор руками.

Ранее сообщалось, что в Украине введут систему управления отходами. Планируется, что получится перерабатывать мусор и даже зарабатывать на этом.

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