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Угорщина поскаржилася на тонни сміття в річці Тиса: припливає з України та Румуніі

Новость на русском → Угорщина, П'ятниця 26 березня 2021 07:26
Угорщина поскаржилася на тонни сміття в річці Тиса: припливає з України та Румуніі Фото: сміття у річці Тиса (Courtesy Photo)
Автор: РБК-Україна

В Угорщині скаржаться на тонни сміття в річки Тиса. Там стверджують, що відходи потрапляють в країну з України та Румунії.

Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, повідомляє Радіо Свобода.

За словами посла, ситуація із забрудненням річки Тиса помітно погіршилася останнім часом. Тільки за перші два місяці цього року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського і румунського походження. Раніше таку кількість сміття фіксували в річці протягом цілого року.

Сміття українського походження потрапляє в Тису двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця і Борог з боку Словаччини.

Крім того, через високий рівень води у Тисі, угорські водні органи змогли виловити лише 70% відходів.

Посол також зазначив, що 5 лютого біля міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш з боку Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер - 60-80 одиниць.

"Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк направили до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар'єр", - йдеться в повідомленні.

Посол також нагадав, що наприкінці січня громадська організація "Кубок ПЕТ" звернулася до голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова з проханням допомогти в ліквідації бар'єру відходів, але відповіді так і не отримала.

Нагадаємо, тонни українського сміття потрапили в річку Тиса на Угорщині. Волонтери збирали сміття руками.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадять систему управління відходами. Планується, що вийде переробляти сміття та навіть заробляти на цьому.

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