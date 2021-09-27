UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина

Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию.

Подписание документа проходило в Будапеште. Участие в церемонии принимали гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Украина не поддерживает этот газовый контракт между Венгрией и Россией, поскольку газ будут поставлять в обход украинской территории, хотя Украина является транзитером российского газа.

Напомним, Украина планирует обжаловать газовый контракт между Венгрией и "Газпромом".

Кроме того, Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияВенгрияТранзит газа