Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина

Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.
Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию.
Подписание документа проходило в Будапеште. Участие в церемонии принимали гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Украина не поддерживает этот газовый контракт между Венгрией и Россией, поскольку газ будут поставлять в обход украинской территории, хотя Украина является транзитером российского газа.
Напомним, Украина планирует обжаловать газовый контракт между Венгрией и "Газпромом".
Кроме того, Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии по вопросам экономического сотрудничества.