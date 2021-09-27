Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина

Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию.

Подписание документа проходило в Будапеште. Участие в церемонии принимали гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Украина не поддерживает этот газовый контракт между Венгрией и Россией, поскольку газ будут поставлять в обход украинской территории, хотя Украина является транзитером российского газа.