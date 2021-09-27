ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФ. Обратится в Еврокомиссию

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 14:55
Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФ. Обратится в Еврокомиссию Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинская сторона намерена обжаловать новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации в обход территории Украины. В частности, через Европейскую комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Венгрия подпишет с Россией договор о транзите газа в обход Украины, он рассчитан на 15 лет, есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Украинская сторона уже отреагировала на недружественный шаг Будапешта, перенеся заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Венгрия Газ
NEWS
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине