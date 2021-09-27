Украина отложила заседание совместной с Венгрией комиссии из-за газового соглашения Будапешта и РФ

В понедельник, 27 сентября, Министерство иностранных дел Украины инициировало перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Поскольку Будапешт решил подписать договор с российским "Газпромом" о транзите газа в обход Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

Заседание совместной комиссии в Будапеште должно было состояться 29-30 сентября.

"Украинская сторона тщательно готовилась к нему, основания рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двухсторонних отношениях. Сегодня МИД Украины инициировало переноса заседания Комиссии на более поздний срок", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, а также создаст новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинского-венгерским отношениям, которые не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что решение Будапешта наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях.

"Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы", - добавили в МИД.