Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна

Укладений на 15 років контракт передбачає постачання 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу постачатимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

Підписання документу проходило в Будапешті. Участь в церемонії брали гендиректор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова та угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Україна не підтримує цей газовий контракт між Угорщиною та Росією, оскільки газ будуть постачати в обхід української території, хоча Україна є транзитером російського газу.