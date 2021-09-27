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Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна

Автор: Дмитро Левицький

Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією буде діяти 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підписання угоди.

Укладений на 15 років контракт передбачає постачання 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу постачатимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

Підписання документу проходило в Будапешті. Участь в церемонії брали гендиректор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова та угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Україна не підтримує цей газовий контракт між Угорщиною та Росією, оскільки газ будуть постачати в обхід української території, хоча Україна є транзитером російського газу.

Нагадаємо, Україна планує оскаржувати газовий контракт між Угорщиною та "Газпромом".

Крім того, Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії з питань економічного співробітництва.

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ГазпромРосійська ФедераціяУгорщинаТранзит газу