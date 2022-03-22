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Венгрия подняла истребители для перехвата летательного аппарата, который залетел из Украины

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 13:38
Венгрия подняла истребители для перехвата летательного аппарата, который залетел из Украины Фото: Венгрия подняла истребители для перехвата летательного аппарата, который залетел из Украины (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 21 марта, в Венгрии был зафиксирован неопознанный летательный аппарат, который попал в воздушное пространство со стороны Украины. Он двигался в сторону Словакии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Hungary Today.

"Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за обнаружения неопознанного воздушного судна, которое вторглось в воздушное пространство страны с Украины",- пишет Минобороны Венгрии.

Отмечается, что летательный аппарат был засечен радарами в восточной части Венгрии и направлялся в сторону Словакии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Венгрия выступает против эмбарго на российские энергоносители, а также не поддерживает предложение закрыть небо над Украиной или же начать миротворческую миссию.

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