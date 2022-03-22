Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України
Вчора, 21 березня, в Угорщині було зафіксовано непізнаний літальний апарат, який потрапив у повітряний простір з боку України. Він рухався у бік Словаччини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hungary Today.
"Угорські винищувачі "Грипен" були підняті в понеділок вдень через виявлення непізнаного повітряного судна, що вторглося у повітряний простір країни з України",- пише Міноборони Угорщини.
Зазначається, що літальний апарат був засічений радарами у східній частині Угорщини й прямував у бік Словаччини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Угорщина виступає проти ембарго на російські енергоносії, а також не підтримує пропозицію закрити небо над Україною або ж розпочати миротворчу місію.
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