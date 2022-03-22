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Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України

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Вівторок 22 березня 2022 13:38
Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України Фото: Угорщина підняла винищувачі для перехвату літального апарату, який залетів з України (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 21 березня, в Угорщині було зафіксовано непізнаний літальний апарат, який потрапив у повітряний простір з боку України. Він рухався у бік Словаччини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Hungary Today.

"Угорські винищувачі "Грипен" були підняті в понеділок вдень через виявлення непізнаного повітряного судна, що вторглося у повітряний простір країни з України",- пише Міноборони Угорщини.

Зазначається, що літальний апарат був засічений радарами у східній частині Угорщини й прямував у бік Словаччини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Угорщина виступає проти ембарго на російські енергоносії, а також не підтримує пропозицію закрити небо над Україною або ж розпочати миротворчу місію.

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