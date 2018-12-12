Макрон и Меркель на саммите ЕС будут отчитываться о выполнении Минских соглашений

Фото: Эммануэль Макрон и Ангела Меркель (bundesregierung.de)

На саммите также обсудят ситуацию в Азовском море

На саммите Европейского Союза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут отчитываться о выполнении Минских договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на письмо-приглашение президента Европейского совета Дональда Туска членам совета ЕС.

В письме говорится о том, что на саммите обсудят также ситуацию в Азовском море.

"Канцлер Меркель и президент Макрон доложат о выполнении Минских соглашений с целью продолжения санкций против РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Ангела Меркель заявляла, что Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС.

Ранее Меркель во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала освободить украинских моряков, которые были захвачены во время атаки возле Керченского пролива.

РБК-Украина писало, что Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает "демонтировать Евросоюз". Президент Франции сказал, что уважает Путина как лидера, но считает, что у него мечта - разрушить Евросоюз.