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Порошенко в Брюсселе обсудит агрессию РФ в Керченском проливе

Новости » Политика    12.12.2018 - 18:02
Порошенко в Брюсселе обсудит агрессию РФ в Керченском проливе
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко встретится с Туском, Столтенбергом и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря 2018 года будет находиться в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

"12-13 декабря президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Порошенко проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.

Кроме того, запланированы встречи Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

Напомним, ранее сообщалось, что Столтенберг встретится с Порошенко в штаб-квартире НАТО в четверг, 13 декабря 2018 года.

Добавим, ранее Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения со стороны Российской Федерации.

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