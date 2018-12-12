Угорщина підтримає продовження санкцій ЄС проти Росії

Фото: Золтан Ковач (twitter.com abouthungary)

Лідери країн ЄС на саміті 13-14 грудня будуть обговорювати продовження ще на півроку санкції проти Росії

Уряд Угорщини підтримає продовження європейських санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив державний міністр з міжнародних зв'язків і відносин Золтан Ковач, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабміну Угорщини.

Повідомляється, що лідери країн ЄС на саміті 13-14 грудня будуть обговорювати продовження ще на півроку санкції проти Росії через агресію проти України

"Угорська економіка понесла значні втрати через контрсанкції Росії. Уряд вважає, що ці обмеження не підходять для вирішення проблем, пов'язаних з Росією, але не буде порушувати єдність ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 12-13 грудня 2018 року перебуватиме в Брюсселі (Бельгія). Порошенко проведе ряд зустрічей з керівництвом ЄС і НАТО з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі і Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв'язку з російською агресією на Донбасі.

Відзначимо, на саміті Європейського Союзу президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель будуть звітувати про виконання Мінських домовленостей.

Також раніше канцлер Ангела Меркель заявляла, що Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС.