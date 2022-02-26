Венгрия отрицает обвинения в блокировании отключения РФ от SWIFT

В Венгрии отреагировали на обвинения ее по блокированию РФ от международной банковской системы SWIFT. Там заявляют о поддержке этого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

"Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я также буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке", - написал он.

Сийярто выразил сожаление по поводу заявлений некоторых представителей международной политики и международной прессы по освещению ложных новости и лжи.

"Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, кто руководит фабриками фейковых новостей. И теперь врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT. Пусть уж будет понятным: это не правда! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего", - отметил министр.