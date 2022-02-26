Угорщина заперечує звинувачення в блокуванні відключення РФ від SWIFT

"Угорщина хотіла б миру. Тому ми працюємо, тому я веду перемовини з представниками російського та українського урядів про початок прямих переговорів у Будапешті. Для цього я також буду просити допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - написав він.

Сійярто висловив жаль щодо заяв деяких представників міжнародної політики та міжнародної преси щодо висвітлення неправдивих новини і брехні.

"Я не розумію, як у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Нехай уже буде зрозумілим: Це не правда! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого", - зазначив міністр.