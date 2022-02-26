Угорщина заперечує звинувачення в блокуванні відключення РФ від SWIFT

В Угорщині відреагували на звинувачення її щодо блокування РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Там заявляють про підтримку цього кроку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Facebook.
"Угорщина хотіла б миру. Тому ми працюємо, тому я веду перемовини з представниками російського та українського урядів про початок прямих переговорів у Будапешті. Для цього я також буду просити допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - написав він.
Сійярто висловив жаль щодо заяв деяких представників міжнародної політики та міжнародної преси щодо висвітлення неправдивих новини і брехні.
"Я не розумію, як у той час, коли люди вмирають, коли йде війна, дехто керує фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT. Нехай уже буде зрозумілим: Це не правда! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого", - зазначив міністр.
Нагадаємо, італійський прем'єр Маріо Драгі підтримав відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT.
Раніше з такою заявою виступив і Кіпр.
Додамо, французький президент Еммануель Макрон також підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.