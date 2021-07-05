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Венгрия открыла пункты вакцинации для жителей Закарпатья

Автор: Даша Харченко

Венгрия открыла пункты вакцинации для иностранцев, проживающих на приграничной территории в соседних странах. В частности, и для украинцев, проживающих на Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт koronavirus.gov.hu.

Так, люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации пограничных больниц, куда их доставляют от границы на специально выделенных автобусах.

"Закарпатцы могут въехать в Венгрию для вакцинации в пунктах пересечения границы, определенных министром внутренних дел: железнодорожный пограничный переход Захонь, пункт пропуска Косино-Барабаш, пункт пропуска "Дзвинкове-Лонья", - говорится в сообщении.

Закарпатцев планируют прививать вакциной Janssen от Johnson&Johnson.

Напомним, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.

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