Раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам ООС

Верховной раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам Операции объединенных сил. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по законопроекту №5630.

Закон предусматривает для таких лиц подачу деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приеме в гражданство Украины.

Документ также позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона №5630 включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.