Раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам ООС
Верховной раде рекомендуют упростить предоставление гражданства иностранцам-бойцам Операции объединенных сил. Такую рекомендацию дал комитет по правам человека по законопроекту №5630.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Закон предусматривает для таких лиц подачу деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приеме в гражданство Украины.
Документ также позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона №5630 включить в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - указано в сообщении.
Напомним, в начале июня Кабинет министров внес этот закон в парламент.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский еще в августе 2019 года своим указом упростил предоставление гражданства Украины россиянам, которые подверглись политическому преследованию.
После этого глава государства предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, воевавшим на Донбассе.