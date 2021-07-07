Венгрия открыла два пункта пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 7 июля, Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной. Отныне открыты пункты "Лонья" и "Барабаш".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
"Венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш",- говорится в сообщении.
Пограничники предупреждают, что гражданам, которые планируют пересекать границу с Венгрией необходимо учитывать график работы КПВВ.
Так, пункт пропуска "Косино-Барабаш" будет работать с 8.00 до 20.00, а "Дзвинкове-Лонья" с 8.00 до 19.00 (по киевскому времени).
Напомним, Венгрия ранее сообщала, что возможность пересечь указанные пункты пропуска будет временно ограничено.
Добавим, в июне пункт пропуска "Дзвонковое" возобновил работу после 9 месяцев перерыва.