Венгрия на месяц закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

Со 2 июля Венгрия на месяц закроет два пункта пропуска на границе с Украиной. Не будут работать пункты "Косино" и "Дзвонковое" (с украинской стороны).

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел .

Сообщается, что Главное управление полиции Венгрии уведомило Украину о временном ограничении пропуска через границу.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию людей и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны " Дзвонковое").

Ведомство просит учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок. На границе с Венгрией будут работать автомобильные пункты пропуска "Чоп", "Вилок" и "Лужанка".