Венгрия на месяц закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной
Со 2 июля Венгрия на месяц закроет два пункта пропуска на границе с Украиной. Не будут работать пункты "Косино" и "Дзвонковое" (с украинской стороны).
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.
Сообщается, что Главное управление полиции Венгрии уведомило Украину о временном ограничении пропуска через границу.
В частности, со 2 по 30 июля 2021 венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию людей и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны " Дзвонковое").
Ведомство просит учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок. На границе с Венгрией будут работать автомобильные пункты пропуска "Чоп", "Вилок" и "Лужанка".
Отметим, в июне пункт пропуска "Дзвонковое" только возобновил работу после 9 месяцев перерыва.
Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" на административной границе с Крымом будет закрыт до 15 июля.