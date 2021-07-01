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Венгрия на месяц закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

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Четверг 01 июля 2021 12:45
Венгрия на месяц закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной Фото: пункт пропуска "Косино" будет закрыт (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Со 2 июля Венгрия на месяц закроет два пункта пропуска на границе с Украиной. Не будут работать пункты "Косино" и "Дзвонковое" (с украинской стороны).

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Главное управление полиции Венгрии уведомило Украину о временном ограничении пропуска через границу.

В частности, со 2 по 30 июля 2021 венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию людей и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны " Дзвонковое").

Ведомство просит учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок. На границе с Венгрией будут работать автомобильные пункты пропуска "Чоп", "Вилок" и "Лужанка".

Отметим, в июне пункт пропуска "Дзвонковое" только возобновил работу после 9 месяцев перерыва.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" на административной границе с Крымом будет закрыт до 15 июля.

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Венгрия граница пункт пропуска
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