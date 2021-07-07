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Угорщина відкрила два пункти пропуску на кордоні з Україною

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 липня, Угорщина відновила роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Відтепер відкриті пункти "Лонья" та "Барабаш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"Угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш",- йдеться у повідомленні.

Прикордонники попереджають, що громадянам, які планують перетинати кордон з Угорщиною необхідно враховувати графік роботи КПВВ.

Так, пункт пропуску "Косино-Барабаш" працюватиме з 8.00 до 20.00, а "Дзвінкове- Лонья" з 8.00 до 19.00 (за київським часом).

Нагадаємо, Угорщина раніше повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску буде тимчасово обмежено.

Додамо, у червні пункт пропуску "Дзвінкове" відновив роботу після 9 місяців перерви.

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УгорщинакордонКПВВ