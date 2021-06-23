Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал после 9 месяцев перерыва
Международный автомобильный пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области снова работает. Его закрывали в сентябре 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины Telegram.
Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года.
С сегодняшнего дня, 23 июня, пункт пропуска открылся и будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).
Накануне, 22 июня, в МВД сообщили, что на границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвонковое" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административную границу с Крымом.