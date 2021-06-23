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Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал после 9 месяцев перерыва

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Украина, Среда 23 июня 2021 12:20
Пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал после 9 месяцев перерыва Фото: пункт пропуска "Дзвонковое" на границе с Венгрией заработал (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Андрей Василюк

Международный автомобильный пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области снова работает. Его закрывали в сентябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины Telegram.

Международный автомобильный (кроме автобусов) пункт пропуск "Дзвонковое - Лонья" расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Пункт пропуска был закрыт с сентября 2020 года.

С сегодняшнего дня, 23 июня, пункт пропуска открылся и будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени).

Накануне, 22 июня, в МВД сообщили, что на границе с Венгрией пункт пропуска "Дзвонковое" 23 июня возобновит свою работу. Решение о возобновлении работы принято из-за улучшения эпидемиологической ситуации.

Отметим, в связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административную границу с Крымом.

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