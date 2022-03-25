Венгрия отказала Киеву в поставках оружия через свою территорию

"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в России. Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не попасть в войну.

"Поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!",- добавил Сийярто.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом решить, на чьей он и его страна стороне, и кому они намерены помогать в будущем.

Добавим, также президент Владимир Зеленский выступил с обращением к странам-членам НАТО и заявил, что Украина нуждается в военной помощи без ограничений.

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