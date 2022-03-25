Зеленский – премьер-министру Венгрии: вы должны сами решить, за кого вы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом решить, на чьей он и его страна стороне, и кому они намерены помогать в будущем.

"Венгрия... Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенное государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз – очень красивый, очень душевный. И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал... Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей", - заявил Зеленский.

Президент Украины также призвал Орбана почитать о том, что происходит в Мариуполе и сходить на набережную Будапешта, посмотреть на ту обувь.

"Ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в мире. И это сегодня делает Россия. В Мариуполе – там такие же люди. Взрослые и дети. И дедушки, и бабушки. И их там тысячи. И этих тысяч уже нет", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский довольно эмоционально добавил: "Ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Затрудняешься, пропускать оружие или нет? Затрудняешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать. Мы верим в вас. Нам нужна поддержка. Мы верим в твой народ. Мы верим в Европейский союз".