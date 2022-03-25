RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина відмовила Києву в постачанні зброї через свою територію

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Угорщини відкинули заклик України щодо постачання зброї через свою територію та відмовитися від російських нафти та газу. Там заявили, що для країни безпека угорського народу є першочерговою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Facebook.

"Вчора на саміті прем’єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішими, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.

Міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.

"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. У той же час ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися подалі від цієї війни!", - додав Сійярто.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом вирішити, на чиєму він і його країна боці, і кому вони мають намір допомагати в майбутньому.

Додамо, також президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО і заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаВійськова допомогаВійна Росії проти України