Угорщина відмовила Києву в постачанні зброї через свою територію

"Вчора на саміті прем’єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішими, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.

Міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.

"Тому ми не дозволимо постачання зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу. У той же час ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми повинні триматися подалі від цієї війни!", - додав Сійярто.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом вирішити, на чиєму він і його країна боці, і кому вони мають намір допомагати в майбутньому.

Додамо, також президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до країн-членів НАТО і заявив, що Україна потребує військової допомоги без обмежень.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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