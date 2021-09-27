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Угорщина звинуватила Україну у втручанні через критику газового контракту з РФ

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Будапешт, Понеділок 27 вересня 2021 17:31
Угорщина звинуватила Україну у втручанні через критику газового контракту з РФ Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським "Газпромом". Угорський дипломат назвав цю угоду неполітичною Угодою, а питанням енергетичної безпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підписання угоди.

"Для Угорщини енергетична безпека - це питання суверенітету та економіки, а не політики. Не можна обігрівати будинки політичними заявами", - сказав Сіярто після підписання контракту.

Угорський глава МЗС назвав угоду "внутрішньою справою країни", а критику з боку України - "спробою втручання у внутрішні справи".

Нагадаємо, після підписання між Угорщиною і Росією довгострокового контракту на постачання газу в обхід території України українське МЗС заявило про намір оскаржити цю угоду.

Крім того, Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії з питань економічного співробітництва.

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