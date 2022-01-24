Венгрия об обострении вокруг Украины: "Было бы хорошо положить конец истерии"

Как отмечает издание, в кулуарах Совета ЕС Сийярто заявил о необходимости избежать новой холодной войны, поскольку это приводило к трагическим последствиям в Центральной Европе.

"Мы не хотим стать жертвами какого-либо конфликта между Востоком и Западом", - добавил глава МИД.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии выступает против любых действий, которые могут обострить ситуацию в Украине и на ее границе с Россией. При этом Будапешт поддерживает дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта.

"Однако хорошо бы положить конец всякой истерии", - призвал министр.

Глава МИД также прокомментировал новые западные санкции против России, которые могут быть введены в случае вторжения в Украину. По его словам, пришло время проанализировать влияние предыдущих ограничений и развитие экономического сотрудничества с Россией.