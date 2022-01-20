Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если она избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров. В частности, с правом на образование на родном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто для ТАСС .

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", - отметил он.

По его словам, Будапешт не удовлетворен ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", - добавил Сийярто.