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Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО

Новина українською →
Будапешт, Четверг 20 января 2022 12:37
Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Сергей Новиков

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если она избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров. В частности, с правом на образование на родном языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто для ТАСС.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", - отметил он.

По его словам, Будапешт не удовлетворен ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия продолжит блокировать интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.

У президента Украины Владимира Зеленского говорили, что готовят "джентельменское соглашение" с Будапештом по этому поводу.

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