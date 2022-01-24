Угорщина про загострення навколо України: "Було б добре покласти край істерії"

Як зазначає видання, в кулуарах Ради ЄС Сійярто заявив про необхідність уникнути нової холодної війни, оскільки це призводило до трагічних наслідків у Центральній Європі.

"Ми не хочемо стати жертвами будь-якого конфлікту між Сходом і Заходом", - додав глава МЗС.

Сійярто додав, що уряд Угорщини виступає проти будь-яких дій, які можуть загострити ситуацію в Україні та на її кордоні з Росією. При цьому Будапешт підтримує дипломатичні зусилля з пошуку мирного врегулювання конфлікту.

"Однак добре б покласти край усякій істерії", - закликав міністр.

Глава МЗС також прокоментував нові західні санкції проти Росії, які можуть бути введені в разі вторгнення в Україну. За його словами, прийшов час проаналізувати вплив попередніх обмежень і розвиток економічного співробітництва з Росією.