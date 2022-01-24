Венгрия об обострении вокруг Украины: "Было бы хорошо положить конец истерии"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против всех действий, обостряющих ситуацию вокруг Украины. Он добавил, что страна поддерживает любые меры, которые помогут урегулировать конфликт путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado .

Как отмечает издание, в кулуарах Совета ЕС Сийярто заявил о необходимости избежать новой холодной войны, поскольку это приводило к трагическим последствиям в Центральной Европе.

"Мы не хотим стать жертвами какого-либо конфликта между Востоком и Западом", - добавил глава МИД.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии выступает против любых действий, которые могут обострить ситуацию в Украине и на ее границе с Россией. При этом Будапешт поддерживает дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта.

"Однако хорошо бы положить конец всякой истерии", - призвал министр.

Глава МИД также прокомментировал новые западные санкции против России, которые могут быть введены в случае вторжения в Украину. По его словам, пришло время проанализировать влияние предыдущих ограничений и развитие экономического сотрудничества с Россией.