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Венгрия об обострении вокруг Украины: "Было бы хорошо положить конец истерии"

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Будапешт, Понедельник 24 января 2022 17:58
Венгрия об обострении вокруг Украины: "Было бы хорошо положить конец истерии" Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против всех действий, обостряющих ситуацию вокруг Украины. Он добавил, что страна поддерживает любые меры, которые помогут урегулировать конфликт путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Как отмечает издание, в кулуарах Совета ЕС Сийярто заявил о необходимости избежать новой холодной войны, поскольку это приводило к трагическим последствиям в Центральной Европе.

"Мы не хотим стать жертвами какого-либо конфликта между Востоком и Западом", - добавил глава МИД.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии выступает против любых действий, которые могут обострить ситуацию в Украине и на ее границе с Россией. При этом Будапешт поддерживает дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта.

"Однако хорошо бы положить конец всякой истерии", - призвал министр.

Глава МИД также прокомментировал новые западные санкции против России, которые могут быть введены в случае вторжения в Украину. По его словам, пришло время проанализировать влияние предыдущих ограничений и развитие экономического сотрудничества с Россией.

Напомним, ранее Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО.

Подробно о ситуации на сегодняшний день и что следует знать на случай вторжения России - в материале РБК-Украина.

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