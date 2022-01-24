ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Угорщина про загострення навколо України: "Було б добре покласти край істерії"

Новость на русском →
Будапешт, Понеділок 24 січня 2022 17:58
Угорщина про загострення навколо України: "Було б добре покласти край істерії" Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти всіх дій, що загострюють ситуацію навколо України. Він додав, що країна підтримує будь-які заходи, які допоможуть врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

Як зазначає видання, в кулуарах Ради ЄС Сійярто заявив про необхідність уникнути нової холодної війни, оскільки це призводило до трагічних наслідків у Центральній Європі.

"Ми не хочемо стати жертвами будь-якого конфлікту між Сходом і Заходом", - додав глава МЗС.

Сійярто додав, що уряд Угорщини виступає проти будь-яких дій, які можуть загострити ситуацію в Україні та на її кордоні з Росією. При цьому Будапешт підтримує дипломатичні зусилля з пошуку мирного врегулювання конфлікту.

"Однак добре б покласти край усякій істерії", - закликав міністр.

Глава МЗС також прокоментував нові західні санкції проти Росії, які можуть бути введені в разі вторгнення в Україну. За його словами, прийшов час проаналізувати вплив попередніх обмежень і розвиток економічного співробітництва з Росією.

Нагадаємо, раніше Угорщина назвала умову для підтримки вступу України до НАТО.

Детально про ситуацію на сьогодні і що слід знати на випадок вторгнення Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Угорщина
NEWS
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон