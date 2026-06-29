ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні

08:21 29.06.2026 Пн
2 хв
Ворог атакував з семи напрямків
aimg Ірина Глухова
Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні Ілюстративне фото: сили ППО збили 82 ворожих дронів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як відбувалася атака

Атака розпочалася о 18:00 28 червня. Росія застосувала ударні безпілотники типів Shahed, Гербера, Італмас, а також дрони-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з кількох напрямків:

  • Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - з території Росії;
  • Тимчасово окупована територія Донецької області;
  • Чауда та Гвардійське - з окупованого Криму.

Як відпрацювало ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 збито та подавлено 82 ворожих безпілотники - на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано:

  • влучання 25 ударних дронів на 11 локаціях;
  • падіння уламків збитих дронів на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпек", - попередили у Повітряних силах.

Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області та шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.

Того ж дня, близько 18:35, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню Торнадо-С по відпочивальниках у Чугуївському районі Харківської області.

Загинула 54-річна жінка, восьмеро людей отримали поранення - серед них 10-річна дівчинка та 16-річний підліток.

А масований авіаудар по Запоріжжю забрав життя людей - понад десяток цивільних дістали поранення. Рятувальники шукали людей під завалами зруйнованих будинків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Через нічну атаку дронів частина Криму залишилася без світла
Через нічну атаку дронів частина Криму залишилася без світла
Аналітика
Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими