Летіла понад сотня дронів, є влучання: як відпрацювала ППО під час удару по Україні

У ніч на 29 червня Росія влаштувала нову повітряну атаку по Україні, випустивши 108 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпек", - попередили у Повітряних силах.

Станом на 08:00 збито та подавлено 82 ворожих безпілотники - на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російські війська атакували Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області та шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області.

Того ж дня, близько 18:35, росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню Торнадо-С по відпочивальниках у Чугуївському районі Харківської області.

Загинула 54-річна жінка, восьмеро людей отримали поранення - серед них 10-річна дівчинка та 16-річний підліток.

А масований авіаудар по Запоріжжю забрав життя людей - понад десяток цивільних дістали поранення. Рятувальники шукали людей під завалами зруйнованих будинків.