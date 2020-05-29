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Венгрия назвала условие разблокирования заседаний Совета Украина-НАТО

Новости » Политика     29.05.2020 - 16:45
Венгрия назвала условие разблокирования заседаний Совета Украина-НАТО
Фото: Петер Сийярто (facebook com peter szijjarto official)

Будапешт ждет решения проблем венгерской общины на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие для прекращения блокирования заседаний Совета Украина-НАТО. Будапешт ждет решения вопросов языка и образования венгерского нацменьшинства.

Об этом шла речь во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште.

По словам Сийярто, сейчас в двусторонних отношениях между странами существуют проблемные вопросы, которые оцениваются каждой стороной по-разному, в частности это языковые и образовательные права венгерского национального меньшинства.

Он отметил, что Будапешт перестанет блокировать заседания Совета Украина-НАТО, как только венгерская община на Закарпатье сможет подтвердить решение языковых и образовательных вопросов.

magyar-rusán sajtótájékoztató élő

magyar-rusán sajtótájékoztató élő.

Опубликовано Szijjártó Péter Пятница, 29 мая 2020 года.

Напомним, в марте Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО, пока украинская сторона не изменит свою политику в отношении национальных меньшинств.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба отправился с рабочим визитом в Венгрию, чтобы уладить проблемные вопросы между Киевом и Будапештом.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины НАТОУкраинаВенгриянацменшины
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