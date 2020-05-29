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Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО

Новини » Політика     29.05.2020 - 16:45
Угорщина назвала умову розблокування засідань Ради Україна-НАТО
Фото: Петер Сійярто (facebook com szijjarto peter official)

Будапешт чекає на вирішення проблем угорської громади на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав умову для припинення блокування засідань Ради України-НАТО. Будапешт чекає на вирішення питань мови та освіти угорської нацменшини.

Про це йшлося під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Будапешті.

За словами Сійярто, зараз у двосторонніх відносинах між країнами існують проблемні питання, які оцінюються кожною стороною по-різному, зокрема це мовні та освітні права угорської національної меншини.

Він зазначив, що Будапешт скасує блокування засідань Ради Україна-НАТО, щойно угорська громада на Закарпатті зможе підтвердити вирішення мовних та освітніх питань.

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő

magyar-ukrán sajtótájékoztató élő.

Опубліковано Szijjártó Péter Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Нагадаємо, у березні Сійярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати засідання Ради Україна-НАТО, поки українська сторона не змінить свою політику щодо національних меншин.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба вирушив з робочим візитом до Угорщини, щоб уладнати проблемні питання між Києвом та Будапештом.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України НАТОУкраїнаУгорщинанацменшины
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