Кулеба едет в Венгрию для решения проблем двусторонних отношений

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Из-за отсутствия авиасообщения Кулеба отправится в Будапешт на автомобиле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 мая будет находиться с визитом в Венгрии. В рамках визита стороны обсудят решение проблемных вопросов украино-венгерских отношений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что в пятницу Кулеба посетит с рабочим визитом Будапешт для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Данный визит станет первым невиртуальным с момента вступления Кулебы в новую должность.

В МИД Украины подчеркивают, что поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, министр отправится в Будапешт на автомобиле. Стороны обсудят дальнейшее развитие инвестиционной и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, реализацию инфраструктурных проектов и координацию усилий в борьбе с пандемией COVID-19.

"Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украино-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии, президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров министров иностранных дел пройдет совместная пресс-конференция.

Отметим, визит Кулебы будет проходить на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намерен подписать меморандум с венгерским премьером Виктором Орбаном, в котором будет зафиксировано решение языкового вопроса.

Напомним, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт продолжит блокировать заседания Совета Украина-НАТО, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства Закарпатья, которые заключаются в возможности обучения на родном языке.

После этого глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко в интервью РБК-Украина заявил, что между Украиной и Венгрией нет никакого прогресса в вопросе нацменьшинств.

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Автор: РБК-Украина