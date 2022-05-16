Венгрия назвала собственную цену за эмбарго на энергоносители из России

Во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что введение эмбарго на энергоносители из России повлечет значительные экономические потери для его страны.

Как он отметил, цены на топливо могут вырасти на 55-60%. Чтобы смягчить эту ситуацию, ЕС должна инвестировать в страну около 15-18 млрд евро.

"Европейская комиссия создала проблему с предложением, и венгерский народ имеет законные ожидания, что она также должна предоставить предложение по финансированию инвестиций для компенсации или предотвращения роста цен, что потребует полной модернизации венгерской энергетической сети на сумму 15-18 миллиардов евро", - заявил Сийярто.