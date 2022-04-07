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Венгрия начала получать ядерное топливо из России по воздуху

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия получила первую партию ядерного топлива для своей атомной электростанции "Пакш" из России по воздуху. Это произошло после того как война России против Украины сделала невозможной доставку по железной дороге.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Топливо для АЭС "Пакш" всегда поступало из России по железной дороге через Украину, к сожалению... это больше невозможно, поэтому нам пришлось найти альтернативный способ доставки", - заявил Сийярто.

Он добавил, что груз топлива прибыл в Венгрию через воздушное пространство Беларуси, Польши и Словакии с разрешения всех трех стран, поскольку ядерная энергия не подпадает под санкции Европейского союза.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на рублевый расчет за газ.

Кроме того, в Венгрии заявили, что не будут вводить эмбарго на российские нефть и газ.

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