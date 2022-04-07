Угорщина почала отримувати ядерне паливо з Росії по повітрю

Угорщина отримала першу партію ядерного палива для своєї атомної електростанції "Пакш" з Росії по повітрю. Це сталося після того як війна Росії проти України унеможливила доставку залізницею.

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Паливо для АЕС "Пакш" завжди надходило з Росії залізницею через Україну, на жаль... це більше неможливо, тому нам довелося знайти альтернативний спосіб доставки", - заявив Сійярто.

Він додав, що вантаж палива прибув до Угорщини через повітряний простір Білорусі, Польщі та Словаччини з дозволу всіх трьох країн, оскільки ядерна енергія не підпадає під санкції Європейського союзу.