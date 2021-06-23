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КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом будет закрыт до 15 июля

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Крым, Среда 23 июня 2021 18:51
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом будет закрыт до 15 июля Фото: контрольный пункт пропуска "Чаплинка" (facebook com ppu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Чаплинка" на административной границе с Крымом будет закрыт до 15 июля. Ранее предполагалось, что ремонт завершится в течение июня.

Об этом в Facebook сообщает представительство президента Украины в Крыму.

"Вниманию граждан, которые планируют пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, работа КПВВ "Чаплинка" временно прекращена - с 19 июня по 15 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Напомним, ранее в МВД рассказали, как работают другие пункты пропуска на административной границе - КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". В частности, только за минувшие выходные на въезд и на выезд оформили 7,2 тысяч человек и 383 транспортных средства.

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