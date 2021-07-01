ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

Новость на русском →
Четвер 01 липня 2021 12:45
Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною Фото: пункт пропуску "Косино" буде закритий (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З 2 липня Угорщина на місяць закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною. Не працюватимуть пункти "Косино" і "Дзвінкове" (з української сторони).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що Головне управління поліції Угорщини повідомило Україну про тимчасове обмеження пропуску через кордон.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона припинить пропускати на свою територію людей та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з української сторони - "Косино") та "Лонья" (з української сторони "Дзвінкове").

Відомство просить врахувати цю інформацію при плануванні зарубіжних поїздок. На кордоні з Угорщиною працюватимуть автомобільні пункти пропуску "Чоп", "Вилок"та " Лужанка".

Зазначимо, у червні пункт пропуску "Дзвінкове" тільки відновив роботу після 9 місяців перерви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ "Чаплинка" на адміністративному кордоні з Кримом буде закритий до 15 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина кордон пункт пропуска
NEWS
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
Тарифи знову підвищили: скільки коштуватиме газ у липні
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно