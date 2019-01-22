Венгрия готова содействовать евроинтеграции Украины

Фото: Иштван Ийдярто (twitter.com honvedelem.hu)

Посол отметил, что в начале года между странами начались положительные сдвиги в отношениях

Венгрия готова содействовать европейской интеграции Украины. Об этом в ходе ознакомительного визита в Закарпатье заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, по его словам, в начале 2019 года между Венгрией и Украиной начались положительные сдвиги в двусторонних отношениях.

"У нас сложный год позади, но в начале нового года мы хотим отметить положительные сдвиги в отношениях Украины и Венгрии. Мы со своей стороны хотим, чтобы эти положительные сдвиги превратились в позитивный процесс... У нас общие цели, очень много похожих проблем и важно, чтобы все понимали и осознавали, что в течение многовековой истории между украинцами и венграми проблем не было - и теперь их быть не должно", - подчеркнул дипломат.

Посол пояснил, что следствием напряженности в отношениях двух стран стало прекращение важных совместных проектов.

"Мы бы хотели, чтобы тот прогресс, экономическое развитие, которое сейчас происходит в Венгрии, его последствия ощущались в Украине, поэтому в первую очередь намерены продолжить сотрудничество с Украиной в плане транспортного сообщения, дорожной инфраструктуры", - сказал он и добавил, что это значительно укрепит связи между государствами.

Также Идйярто подчеркнул, что Венгрия готова к тому, чтобы способствовать европейской интеграции Украины.

Напомним, уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа надеется, что в ближайшее время украинский парламент одобрит продление срока имплементации образовательного закона.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия больше не требует отменить языковую норму украинского закона "Об образовании", однако есть два требования, которые позволят возобновить диалог Украина-НАТО. Так, первое требование касается продления переходного периода имплементации образовательного закона.

Добавим, в октябре посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон повторила призыв к Венгрии прекратить препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.