Угорщина готова сприяти євроінтеграції України

Фото: Іштван Ійдярто (twitter.com honvedelem.hu)

Посол зазначив, що на початку року між країнами почалися позитивні зрушення у відносинах

Угорщина готова сприяти європейській інтеграції України. Про це у ході ознайомчого візиту на Закарпаття заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, за його словами, на початку 2019 року між Угорщиною та Україною почалися позитивні зрушення у двосторонніх відносинах.

"У нас складний рік позаду, але на початку нового року ми хочемо відзначити позитивні зрушення у відносинах України та Угорщини. Ми зі свого боку прагнемо, аби ці позитивні зрушення перетворилися у позитивний процес… У нас спільні цілі, дуже багато схожих проблем і важливо, аби всі розуміли та усвідомлювали, що протягом довговікової історії між українцями та угорцями проблем не було - і тепер їх не має бути", - підкреслив дипломат.

Посол пояснив, що наслідком напруження у стосунках двох країн стало припинення важливих спільних проектів.

"Ми би хотіли, щоб той прогрес, економічний розвиток, який зараз відбувається в Угорщині, його наслідки були відчутні в Україні, тому в першу чергу маємо намір продовжити співпрацю з Україною в плані транспортного сполучення, дорожньої інфраструктури", - сказав він і додав, що це значно укріпить зв'язки між державами.

Також Ідйярто підкреслив, що Угорщина готова до того, аби сприяти європейській інтеграції України.

Нагадаємо, уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області Іштван Грежа сподівається, що найближчим часом український парламент схвалить продовження строку імплементації освітнього закону.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні 2018 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина більше не вимагає скасувати мовну норму українського закону "Про освіту", проте є дві вимоги, які дозволять відновити діалог Україна-НАТО. Так, перша вимога стосується продовження перехідного періоду імплементації освітнього закону.

Додамо, у жовтні посол США в НАТО Кей Бейлі-Хатчінсон повторила заклик до Угорщини припинити перешкоджати співпраці альянсу з Україною.