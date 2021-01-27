Венгрия готова дать Украине 60,5 млн долларов кредита на дороги на Закарпатье

Венгрия готова предоставить Украине кредит на 60,5 млн долларов для строительства дорог на Закарпатье. Также Венгрия хочет открыть еще один пограничный пункт на границе с Украиной.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы подготовили и разработали проект модернизации моста через Тису в Захоне и хотели бы этот проект реализовать. Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Большим Ходасом и Большой Паладью. Мы готовы предоставить кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье", - заявил Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия до этого предоставила Украине гранты на почти 54 млн долларов для 34 тысяч проектов.

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия хочет улучшить отношения с Украиной. Для этого стороны планируют создать рабочую группу по внедрению закона об образовании.

Напомним, кризис в отношениях между Украиной и Венгрией усугубился в конце прошлого года. Сегодня в Киев с визитом прибыл Сийярто, который планирует обсудить кризис между странами. При этом накануне встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не сможет диктовать условия в Киеве.