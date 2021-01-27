Угорщина готова дати Україні 60,5 млн доларів кредиту на дороги на Закарпатті

Угорщина готова надати Україні кредит на 60,5 млн доларів для будівництва доріг на Закарпатті. Угорщина хоче відкрити ще один прикордонний пункт на кордоні з Україною.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми підготували і розробили проект модернізації мосту через Тису в Захоні і хотіли б цей проект реалізувати. Ми хотіли б відкрити новий прикордонний пункт між Великим Ходасом і Великий Паладдю. Ми готові надати кредит на 50 млн євро на будівництво доріг на Закарпатті", - заявив Сійярто.

Також він додав, що Угорщина до цього надала Україні гранти на майже 54 млн доларів для 34 тисяч проектів.

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина хоче поліпшити відносини з Україною. Для цього сторони планують створити робочу групу по впровадженню закону про освіту.

Нагадаємо, криза у відносинах між Україною та Угорщиною збільшився в кінці минулого року. Сьогодні до Києва з візитом прибув Сійярто, який планує обговорити кризу між країнами. При цьому напередодні зустрічі глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна не зможе диктувати умови в Києві.