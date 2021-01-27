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Украина и Венгрия создадут рабочую группу по внедрению закона об образовании

Киев, Среда 27 января 2021 12:28
Украина и Венгрия создадут рабочую группу по внедрению закона об образовании
Фото: Петер Сийярто (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина и Венгрия планируют создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Венгрия хочет улучшить отношения с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По его словам, странам нужно сделать все, чтобы исключить радикальные элементы из двусторонних отношений.

"И поэтому я попросил, чтобы мы начали совместную работу из-за закона об образовании, который вызвал напряжение между нами. Мы хотим создать рабочую группу по внедрению закона об образовании. Если консультации будут успешными, то факторы неуверенности мы сможем исключить", - отметил он.

В частности, по словам Сийярто, есть вопрос, сколько часов венгерского языка будет в украинских школах.

"Этот вопрос 40 школ, работающих в поселениях с населением менее 50 тысяч. Вопрос количества часов венгерского языка. Получили обещание, что это будет конструктивно решено, если сможем найти решение, то наши отношения продвинутся вперед", - заявил Сийярто.

Напомним, в прошлом декабре представители венгерского нацменьшинства на Закарпатье начали получать угрозы от неизвестных. Правоохранители проводили расследование.

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