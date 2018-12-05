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Венгрия и дальше продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Новости » Политика    05.12.2018 - 13:35
Венгрия и дальше продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, - Сийярто
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Сийярто требует от Украины предпринять необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Об этом он сказал по итогам встречи министров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, передает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства Венгрии.

Сийярто подчеркнул, что его страна может разблокировать свое вето заседания комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины в Украине.

"Венгрия выражает свою поддержку территориальной целостности Украины, однако продолжит проводить политику защиты интересов своей общины на территории этого государства. Венгрия сможет разблокировать свое вето заседания Комиссии Украина-НАТО, если Киев предпримет необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на украинской территории, что вполне соответствует нашим двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч сейчас на стороне Украины", - сказал венгерский министр.

Он также отметил, что на Венгрию "оказывают давление, чтобы она изменила такую ​​позицию", но предупредил, что, если "мы сдадимся, то у нас не будет никаких других способов участвовать в жизни венгерской общины в Украине".

Напомним, ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции".

Как писало РБК-Украина ранее, Венгрия не будет снимать "вето" на проведение заседаний комиссии Украина-НАТО, однако не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО.

Подчеркнем, Орбан также отмечал, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

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